Fachkräftenachwuchs Linsberg Asia: Lehrlingsabend stellt junge Talente vor

Die Ausbildung junger Fachkräfte hat im Asia Resort Linsberg einen hohen Stellenwert. Als mehrfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb werden derzeit Lehrlinge in den Berufen Koch/Köchin, Restaurantfachkraft sowie Gastronomiefachkraft ausgebildet. Ergänzend zur fachlichen Ausbildung stehen Schulungen in Bereichen wie Bar, Wein, Kaffee, Käse sowie vegetarischer und veganer Küche auf dem Programm. Besonderes Augenmerk wird zudem auf die asiatische Küche gelegt, insbesondere auf thailändische und japanische Spezialitäten.

„Um die Erwartungen unserer nationalen und internationalen Gäste erfüllen zu können, ist die Lehrlingsausbildung seit vielen Jahren eine wichtige Säule unseres Unternehmens“, betont Geschäftsführer Stefan Nowatschka.

Um die Leistungen der Auszubildenden sichtbar zu machen, veranstaltete das Resort kürzlich einen Lehrlingsabend. Unter dem Motto „Bella Italia“ planten, organisierten und gestalteten die Lehrlinge den gesamten Abend eigenständig. Eltern, Lehrkräfte und Führungskräfte erhielten dabei Einblicke in die Ausbildung und das Können der Nachwuchskräfte.

Die Gäste wurden mit einem italienisch inspirierten Vier-Gänge-Menü samt passender Weinbegleitung verwöhnt. Mediterrane Dekoration, italienische Musik und eine Präsentation über die Ausbildung sorgten für das passende Ambiente.

Der Lehrlingsabend bot den jungen Talenten die Möglichkeit, ihre fachlichen und organisatorischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. „Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, junge Menschen auf ihrem Weg bis zum Lehrabschluss und darüber hinaus begleiten zu dürfen“, sagt Andrea Jandrisevits, Lehrlingsbeauftragte und verantwortlich für das Personalmanagement.

Neben der fachlichen Qualifizierung legt das Unternehmen besonderen Wert auf die persönliche Entwicklung der Jugendlichen. Teamfähigkeit, soziale Kompetenz und Eigenverantwortung sollen ebenso gefördert werden wie berufliches Fachwissen.

Lehrberufe im Asia Resort Linsberg

• Koch/Köchin

• Restaurantfachkraft

• Gastronomiefachkraft

Weitere Informationen zur Lehrausbildung finden Interessierte unter www.linsbergasia.at