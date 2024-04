Seit vielen Jahren ist Anna Ziegler in der Gastronomie tätig. Nachdem sie sieben Jahre lang das „Edelsberger“ in Baden führte, war sie vier Jahre lang in Palma de Mallorca gastronomisch tätig. Nun zog es sie in den Bezirk Baden zurück, wo sie das Restaurant im Wasserschloss Kottingbrunn unter dem Namen „Lieblingslokal“ neu übernahm.

© Gerhard Maly V.l.: WKNÖ Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt, NAbg. Carmen Jeitler-Cincelli, Bgm. Christian Macho, Anna Ziegler und Lebensgefährte Richard Türk, GR Wolfgang Machain und Vzbgm. Peter Szirtes feierten die Neueröffnung des „Lieblingslokals“.