LOOK-SPA Award 2025: „Best Beauty Spa“ für Friseur & Wellness Oase Silvia

Große Auszeichnung für die Friseur & Wellness Oase Silvia: Das Unternehmen aus Waidhofen an der Thaya wurde mit dem LOOK-SPA Award 2025 in der Kategorie „Best Beauty Spa“ prämiert. Die Jury würdigte die Spezialisierung auf Bräute, die sich vor ihrem großen Tag umfassend verwöhnen lassen können, sowie den konstant hohen Qualitätsanspruch des gesamten Angebots.

Das Team aus 16 bestens ausgebildeten Fachkräften bietet ein breites Spektrum an Beauty- und Wellnessleistungen: Maniküre, Massage, Fußpflege, Kosmetik, Körperwickel, Anti-Aging-Behandlungen wie Bio-Botox und moderne Hautverjüngerungsmethoden, professionelles Hairstyling sowie exklusive Beauty-Spa-Packages mit inkludiertem Frühstück oder liebevoll zubereiteten Nachmittags-Snacks. Jeder Aufenthalt wird zu einem ganzheitlichen Entspannungs- und Schönheitserlebnis.

Ein besonderes Highlight der Wohlfühloase ist die eigene Kosmetiklinie „Sanfte Schönheit – Silvia Schuh“. Die hochwertige Anti-Aging-Pflege wurde speziell für die Bedürfnisse anspruchsvoller Haut entwickelt und ist sowohl im Salon als auch online unter www.sanfteschoenheit.at erhältlich.

Die Auszeichnung mit dem LOOK-SPA Award bestätigt das liebevolle und kontinuierliche Engagement der Friseur & Wellness Oase Silvia für exzellenten Service, innovative Beauty-Konzepte und nachhaltiges Wohlbefinden auf höchstem Niveau – ein Ort, an dem Schönheitsmomente dauerhaft Wirkung zeigen und zu Erinnerungen werden.

© WKNÖ von links: Landesinnungsmeisterin Anita Schmidt, Preisträgerin Silvia Schuh und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Alexander Vogl