LOOK-SPA Award 2025: „Best Beauty Spa“ für Friseur & Wellness Oase Silvia

Große Auszeichnung für die Friseur & Wellness Oase Silvia: Das Unternehmen aus Waidhofen an der Thaya wurde mit dem LOOK-SPA Award 2025 in der Kategorie „Best Beauty Spa“ prämiert. Die Jury würdigte die Spezialisierung auf Bräute, die sich vor ihrem großen Tag umfassend verwöhnen lassen können, sowie den konstant hohen Qualitätsanspruch des gesamten Angebots an Beauty- und Wellnessleistungen und professionellem Hairstyling.

www.friseur-wellness.at

© WKNÖ V.l.: Landesinnungsmeisterin der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure Anita Schmidt; Preisträgerin Silvia Schuh; WKNÖ-Bezirksstellenleiter Alexander Vogl



