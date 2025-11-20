Märchenhochzeit übersiedelt – Siegrid Hentschl startet in Wiener Neustadt in ihre 16. Hochzeitssaison

Seit über 15 Jahren verwandelt Mag. Siegrid Hentschl mit ihrem Unternehmen „Märchenhochzeit“ den schönsten Tag im Leben vieler Paare in ein unvergessliches Erlebnis. Nach erfolgreichen Jahren in Wiener Neudorf und Neufeld hat sie nun ihr unternehmerisches Zuhause nach Wiener Neustadt verlegt – genauer gesagt in die Industriestraße 258 in Weikersdorf. Von hier aus startet sie mit frischem Elan in ihre 16. Saison als Expertin für Hochzeitsplanung, Event-Dekoration und Floristik.

Am neuen Standort verfügt sie nicht nur über großzügige Räumlichkeiten für ihre liebevoll gestalteten Dekorationselemente, sondern auch über ausreichend Platz, um ihre Kund:innen persönlich zu empfangen. Viele der Ausstattungsstücke sind Unikate, nach eigenen Entwürfen gefertigt und in bis zu 30 Farbvarianten verfügbar.

Ein besonderes Merkmal ihres Angebots: Paare können sich auf der Website durch umfangreiche Bildergalerien aus 16 Jahren inspirieren lassen und ihre Favoriten auswählen. Daraus wird ein einzigartiger „Märchenhochzeit-Code“ gewonnen – ein individueller Stilkompass, aus dem sie mit viel Feingefühl ein neues, passgenaues Gesamtkonzept erschafft. Jede Hochzeit wird so zu einem stilvollen Original.

Zur Übersiedlung gratulierten auch Daniela Reisner, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft, und Andrea List-Margreiter, Leiterin der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Wiener Neustadt, mit einem Besuch – Blumen und Sekt inklusive.