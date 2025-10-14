Mag. Christian Bauer erneut WKNÖ-Obmann in Tulln

Bauer ist Geschäftsführer der Schloss Fels GmbH. Die Schloss Fels GmbH, ein Unternehmen der SPAR Österreichische Warenhandels AG mit Sitz in Fels am Wagram, zählt zu den führenden Erzeugern von Wein und Spirituosen in Österreich.

Das Unternehmen ist seit 1986 ein Symbol für die gelungene Verbindung von Tradition, Qualität und Innovation. Mit modernster „State of the Art“-Technologie und kontinuierlichen Innovationen setzt das Unternehmen Maßstäbe in der Produktion und Verarbeitung.

Die Belieferung erstreckt sich über Österreich hinaus und umfasst auch Ungarn, Italien, Kroatien und Slowenien – ein Zeichen für die internationale Anerkennung und Nachfrage.

„Die Bezirksstelle Tulln versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Bauer.

Als Sprachrohr von rund 6975 Unternehmen im Bezirk will er gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Tulln durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke als attraktiven Standort weiter zu stärken“, betont der Obmann.

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“

Arbeitsthemen der kommenden Periode

In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Nahversorgung.

Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Bezirksstellenleiter Mag. Günther Mörth und dem Team der Bezirksstelle.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Der Bezirksstellenausschuss nach der Konstituierung:

Bezirksstellenobmann Christian Bauer

Markus Aulenbach

Günther Berger

Karl Diehl

Johann Figl

Gerhard HEINRICH

Heinrich Pegler

Harald Schinnerl

Andreas Schröckenstein

Kooptiert:

Linda Fertl-Bläuel, Herbert Bonka, Markus Brunnthaler, Hermann Eschbacher, Christian Katholitzky, Anna Marschall, Petra Schinnerl, Michael Svoboda

Beigezogener Experte:

Franz Gaubitzer



© Tanja Wagner v.l. WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Bezirksstellenobmann Christian Bauer, WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer