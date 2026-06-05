Die aus Burgschleinitz stammende Unternehmerin Celine Kreps hat ihre Leidenschaft für Make-up, Schönheit und Ästhetik zum Beruf gemacht. Schon früh begeisterte sie sich für Make-up und Beauty und entschied sich, diesen Weg konsequent zu verfolgen. Bereits während ihrer Schulzeit absolvierte sie die Ausbildung zur Diplom Visagistin, anschließend folgte die Lehre zur Kosmetikerin. Im Jahr 2023 entschied sie sich für die volle Selbstständigkeit und gründete ihr Unternehmen im Waldviertel. Mit der Übersiedlung nach Ravelsbach setzt sie nun einen weiteren wichtigen Schritt. „Schönheit bedeutet für mich nicht nur gutes Aussehen, sondern auch Wohlbefinden und Selbstbewusstsein“, sagt Celine Kreps.

Die Übersiedlung nach Ravelsbach war für sie ein erfreulicher Schritt, dabei wurde sie von der Marktgemeinde Ravelsbach bei ihrem Neustart unterstützt. „Ich habe mich hier von Anfang an sehr willkommen gefühlt und freue mich, mein Studio nun in Ravelsbach weiterführen zu können“, so Celine Kreps. Das neu gestaltete Studio bietet ein stilvolles Ambiente und den passenden Rahmen für individuelle Beautyanwendungen.

Das Angebot von „Makeup & Beauty by Celine“ reicht von professionellem Make-up für Hochzeiten und besondere Anlässe über individuelle Schminkberatungen bis hin zu Gesichtsbehandlungen und kosmetische Lymphdrainage für das Gesicht. Dabei verbindet Celine Kreps zwei Bereiche, die einander ideal ergänzen: Während die Kosmetik auf die Pflege, Reinigung und Behandlung der Haut ausgerichtet ist, steht in der Visagistik das typgerechte Schminken und die Betonung der persönlichen Ausstrahlung im Mittelpunkt. „Mir ist wichtig, dass sich jede Kundin und jeder Kunde gut aufgehoben fühlt und meine Arbeit auf die individuellen Wünsche abgestimmt ist“, sagt sie.

Auch Bettina Kreps, die bereits seit längerer Zeit in Burgschleinitz tätig ist, bringt ihre langjährige Erfahrung künftig in Ravelsbach ein. Sie nutzt einen Raum für ausgewählte Montagstermine sowie für systemische Aufstellungen, Seminare und Workshops.

Als Begleiterin für Selbstliebe, Beziehung und persönliche Veränderungsprozesse unterstützt sie Menschen dabei, alte Muster zu erkennen, innere Blockaden zu lösen und wieder mehr Klarheit, Leichtigkeit und Vertrauen in das eigene Leben zu finden. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der systemischen Aufstellungsarbeit.

Ihre Begleitung verbindet psychosoziale Beratung in Ausbildung unter Supervision mit langjähriger Erfahrung in Kinesiologie, Cranio Sacral Balancing und spirituelle Methoden wie die Engelsymbolarbeit nach Ingrid Auer.

Sie ist Gründerin von „New Energy®“ und „Das Frauenzimmer“ und teilt zentrale Aspekte ihrer Arbeit auch in Büchern und einem eigenen Podcast.

www.makeupbyceline.at

www.bettinakreps.at