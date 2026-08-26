Man hört nie auf zu lernen!

Das Unternehmen entwickelt und produziert seit 1947 Sägemaschinen, Zubehör und Verschleißteile für den professionellen Einsatz. Künstliche Intelligenz wird bei der Firma Prinz bereits seit einigen Jahren in der Sicherheitstechnik, im Marketing und in der Produktion eingesetzt – vor allem in der Bild- und Texterstellung sowie bei umfangreichen Betriebsanleitungen. Um noch effizienter und moderner zu arbeiten, hat Seniorchef Ingo Freithofnigg nun den dreitägigen Kurs „KI-Führerschein“ am WIFI NÖ besucht.



„Die Begeisterung an all diesen Möglichkeiten der KI ist durch den Kurs noch größer geworden. Man lernt nie aus. Ich werde ab jetzt immer damit arbeiten“, erklärt der Unternehmer begeistert. Der Kurs habe ihm viel gebracht – vor allem beim Prompten (= die gezielte Eingabe von Befehlen oder Fragen in eine Künstliche Intelligenz, um ein gewünschtes Ergebnis zu erhalten) und bei der Herangehensweise an Problemlösungen. Aber nicht nur die Chancen, sondern auch die Risiken von KI wollte Freithofnigg verstehen lernen.



„Ich bin ein Mensch, der das Negative nicht sieht. Das ist natürlich nicht gut, weil wenn man das Negative nicht miteinbezieht, lässt man diese negativen Entwicklungen, die durch KI ebenfalls möglich sind, außer Acht“, meint Freit-hofnigg. Ein konkretes Ziel hat der 86-jährige Seniorchef mit seinem neu erlernten Wissen auch schon vor Augen – ein ganz spezielles, neues Projekt im Betrieb. „Das ist mein letztes Projekt, das muss ein Erfolg werden“, sagt er überzeugt.

Freithofnigg arbeitet an einem hochentwickelten Messverfahren zur Überwachung und Steuerung von Produktionsabläufen. Und da soll nun die KI unterstützen.

Der KI-Führerschein ist Teil der KI-Akademie des WIFI NÖ und richtet sich an Unternehmen sowie Mitarbeitende, die KI im Arbeitsalltag sinnvoll einsetzen wollen. „Der Umgang mit KI ist eine wichtige Kompetenz, die möglichst viele KMU auf Spitzenniveau beherrschen sollten – zur Beschleunigung und Optimierung der täglichen Arbeit“, betont Lehrgangsleiter Harald Koch.

Unternehmer-Stimmen aus dem Kurs

KI-Angebot im WIFI NÖ

Mit zielgerichteten Kursen unterstützt das WIFI NÖ die Anwendung Künstlicher Intelligenz in der NÖ Wirtschaft:



WIFI KI-Akademie (Ausbildungspaket bestehend aus mehreren Kursen)



KI-Führerschein (als Teil der WIFI KI-Akademie oder einzeln)



KI-Beauftragte und KI-Strategie



Tageskurse mit Fokus auf Prompten, Social Media, etc.



noe.wifi.at/ki

