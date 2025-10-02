Manuel Martinetz ist Österreichs bester Karosseriebautechniker

Der 19-jährige Manuel Martinetz aus Poysdorf hat bei den diesjährigen Staatsmeisterschaften der Karosseriebautechniker in der Fachberufsschule 2 in Villach den Bundessieg errungen und damit den Titel „Österreichs bester Karosseriebautechniker“ nach Niederösterreich geholt.

Martinetz, der derzeit im vierten Lehrjahr beim Fachbetrieb Wolfram & Tindl GmbH in Ameis ausgebildet wird, überzeugte die Jury mit handwerklicher Präzision, umfassendem Fachwissen und herausragender Coolness. Im Rahmen des zweitägigen Wettbewerbs traten die besten Lehrlinge aus allen Bundesländern gegeneinander an und mussten ihr Können unter Zeitdruck und anspruchsvollen Bedingungen unter Beweis stellen. Die Aufgaben reichten von Schweiß,- Kunststoffarbeiten und Blechbearbeitung bis hin zu exaktem Lackieren.

Die Staatsmeisterschaften gelten als wichtiger Gradmesser für die Leistungsfähigkeit des heimischen Nachwuchses und bieten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Sprungbrett für ihre weitere berufliche Laufbahn. „Es freut mich für Manuel Martinetz, aber auch für seinen Lehrherrn Mario Tindl, dass er den Bundessieg holen konnte. Können, Ehrgeiz und Ausdauer des Lehrlings gepaart mit der vollsten Unterstützung des Lehrbetriebes sind die Grundlage für derartige Erfolge. Beide müssen wollen, sonst funktioniert es nicht. Mit seinem Erfolg ist Manuel Martinetz ein Vorbild für viele junge Menschen in der Region und ein Beweis für die Bedeutung der dualen Ausbildung im Handwerk“, gratulierte Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger sowohl dem frischgebackenen Bundessieger als auch seinem Chef, Mario Tindl.

