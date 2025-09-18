Margarete Jarmer erneut WKNÖ-Obfrau in Horn

Jarmer ist Meisterfotografin im eigenen Foto Studio in Eggenburg. Sie ist Porträtfotografin mit Leib und Seele und liebt den Umgang mit Menschen.

„Die Bezirksstelle Horn versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Jarmer.

Als Sprachrohr von rund 2800 Unternehmen im Bezirk Horn will sie gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Horn durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke als attraktiven Standort weiter zu stärken“, betont die Obfrau.

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“

Arbeitsthemen der kommenden Periode

In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Berufsorientierung, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Nahversorgung und Tourismus.

Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Bezirksstellenleiterin Margarete Jarmer und dem Team der Bezirksstelle.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Der Außenstellen-/Bezirksstellenausschuss nach der Konstituierung:

Margarete Jarmer (Bezirksstellenobfrau)

Alrun Andraschek-Holzer

Karl-Heinz Drlo

Franz Göd

Mag. Julius Kiennast

Mag. Marie-Christine Mantler

Heike Riedel

Erwin Stella MBA

© Tanja Wagner V.l.: Präsident Wolfgang Ecker, Bezirksstellenobfrau Margarete Jarmer und Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer

© Tanja Wagner Aufgestellt für die neue Periode: der Ausschuss der WKNÖ-Bezirksstelle Horn.



1. Reihe v.l.n.r.: Präsident Wolfgang Ecker, Mag. Marie-Christine Mantler, Heike Riedel, Obfrau Magarete Jarmer, Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer, Bezirksstellenleiterin Mag. Sabina Müller



2. Reihe v.l.n.r.: Erwin Stella MBA, Mag. Julius Kiennast, Franz Göd, Karl-Heinz Drlo

Stand: 18.09.2025