Maria Reiss "Goldmariechen"

Jedes Mensch-Hund-Team ist einzigartig, genau wie die Herausforderungen im Alltag, deshalb gründete Maria Reiss ihr Unternehmen „Goldmariechen“.

Ihr fundiertes Angebot richtet sich sowohl an Ersthundebesitzer als auch an Halter von Hunden mit Auffälligkeiten. Neben der klassischen Verhaltensberatung und dem individuellem Verhaltenstraining, werden Welpen-Kurse, praxisnahe Alltagskurse sowie begleitete Social Walks zur Förderung der Sozialkompetenz angeboten. Beim Mantrailing (Personensuche) wird die Nasenarbeit der Hunde gezielt gefordert. Ab sofort können Hundehalter in Wien, Niederösterreich (Schwerpunkt Gänserndorf, Strasshof, Mistelbach, Hainburg) und dem Burgenland direkt vor Ort die Leistungen in Anspruch nehmen.



Ihr Ansatz basiert auf fairem, tierschutzqualifiziertem Hundetraining, fundiertem Fachwissen und hochwertigen Ausbildungen – kombiniert mit Empathie und Freude am gemeinsamen Lernen. „Ich unterstütze Menschen dabei, mit ihrem Hund zu einem harmonischen Team zusammenzuwachsen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Betreuung von Hunden mit verhaltensauffälligen Mustern wie Angst, Leinenaggression, Trennungsangst oder stereotypem Verhalten. In enger Kooperation mit spezialisierten Verhaltenstierärztinnen und -tierärzten entwickle ich maßgeschneiderte, professionelle Trainingspläne. Mein Credo lautet: Geht nicht, gibt's nicht – für jedes Problem existiert eine passende Lösung.“, so Maria Reiss.

www.goldmariechen.at



