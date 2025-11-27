Marie's Naturdrogerie öffnet einen zweiten Standort

Seit November ist die Stockerauer Hauptstraße um ein einladendes Geschäftslokal reicher. Susanne Margetich und Maria Reich, Inhaberinnen von Marie’s Naturdrogiere haben ihren zweiten Standort in Stockerau eröffnet.

„Wir wollen mit diesem Geschäft die Innenstadt für unsere Kund:innen beleben und das Angebot in der Stadt Stockerau attraktiver gestalten!“ so die beiden engagierten Unternehmerinnen.

In der neuen Drogerie gibt es eine breitere Auswahl an Produkten und selbstverständlich auch alle bisherigen Lieblingsprodukte der zahlreichen Kundinnen und Kunden. Das Sortiment reicht von Tee und Gewürzen, natürlichen Pflegeprodukten für Groß und Klein zu Getränken und Küchenutensilien und vielem mehr. Besonders innovativ ist die verpackungsfreie Zone in der Nüsse, Trockenfrüchte, Getreide sowie auch Reinigungsmittel umweltfreundlich eingekauft werden können.

www.maries-naturdrogerie.at