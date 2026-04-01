Marketing-Praxis Teil 1 in Lilienfeld: Klarheit für die eigene Kommunikation

In der WKNÖ-Bezirksstelle Lilienfeld fand kürzlich der erste Teil des Workshops Marketing-Praxis statt. Unternehmerinnen und Unternehmer aus verschiedensten Branchen nutzten die Gelegenheit, sich intensiv mit den Grundlagen eines klaren und wirkungsvollen Marktauftritts zu beschäftigen.

Im Mittelpunkt standen dabei zentrale Fragen der unternehmerischen Kommunikation:

Wofür steht mein Unternehmen? Wie werde ich wahrgenommen? Und wie kann ich meine Leistungen sowie den Nutzen für Kundinnen und Kunden verständlich und überzeugend nach außen vermitteln?

Ziel des Workshops war es, das eigene Profil zu schärfen und eine fundierte Basis für die weitere Marketingarbeit zu schaffen. Unter der fachkundigen Leitung von Peter Dollack wurden die Inhalte praxisnah erarbeitet und erste strategische Ansätze für die weitere Kommunikation entwickelt.

www.marketing-workshop.at



© WKNÖ Workshop-Leiter Peter Dollack mit Elisabeth Mohnl, Barbara Vanicek, Alois Lashofer, Monika Enne und Marlene Gallistl