Marketing Praxis Workshop in der Bezirksstelle Zwettl

In der Bezirksstelle Zwettl fand zum vierten Mal der äußerst erfolgreiche Marketing Praxis Workshop Teil 1 statt. Unter der Leitung der renommierten Experten Andreas Roffeis und Peter Dollack konnten die Teilnehmer aktiv an ihrer eigenen Marketingstrategie arbeiten, neue Ideen entwickeln und ihren Marktauftritt überprüfen.

Der Workshop bot den Teilnehmern eine intensive und praxisnahe Erfahrung, bei der sie von den umfangreichen Kenntnissen und Erfahrungen der Workshop-Leiter profitieren konnten.

Ein zentraler Schwerpunkt des Workshops lag auf dem aktiven Arbeiten an der eigenen Marketingstrategie. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, ihre aktuellen Marketingmaßnahmen zu überprüfen und gemeinsam mit den Workshop-Leitern neue Ideen und Ansätze zu entwickeln. Dabei wurden sowohl traditionelle als auch innovative Marketingmethoden behandelt, um den Teilnehmern eine breite Palette an Möglichkeiten zu bieten.

Ein weiteres wichtiges Element des Workshops war das Networking und der Austausch mit anderen Teilnehmern aus verschiedenen Branchen. Durch Diskussionen und gemeinsame Übungen konnten die Teilnehmer wertvolle Kontakte knüpfen und voneinander lernen.

Am 22. Oktober 2026 findet der Workshop Marketing Praxis Teil 2 in der Wirtschaftskammer Zwettl statt.

Alle Informationen und weitere Termine unter www.marketing-workshop.at.