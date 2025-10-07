Marketing Praxis Workshop in der Wirtschaftskammer Tulln

Unternehmerinnen und Unternehmer aus verschiedensten Gewerben nahmen in Tulln an einem Marketing-Praxis Workshop mit Andreas Roffeis und Peter Dollack teil. Im Fokus: Positionierung, Zielgruppen und neue Ideen für wirkungsvolle Maßnahmen. In lockerer, konstruktiver Atmosphäre entstand dabei ein reger Austausch, aus dem die Teilnehmenden wertvolle Impulse für ihr Business mitnahmen und Netzwerken konnten. Das Ergebnis: Viel Inspiration – und die Motivation für die nächsten Schritte. Fortsetzung im Dezember!

Alle Termine und Infos zu diesem 100% geförderten Angebot des Förderservice der WKNÖ unter www.marketing-workshop.at