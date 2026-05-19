Marketing-Praxis Workshop Teil 1 in der WK-Bezirksstelle Hollabrunn

Neue Ansätze und den eigenen Marktauftritt überprüfen, aktives Arbeiten an der eigenen Marketing-Strategie, gemeinsam neue Marketing-Ideen für Praxis entwickeln – all das waren u.a. Themen des Marketing-Praxisworkshops Teil 1 in der WK-Bezirksstelle Hollabrunn.

Die Unternehmensberater Andreas Roffeis und Peter Dollack, die das zweiteilige Workshop-Konzept entwickelten, brachten die Inhalte in bewährter, interessanter und humorvoller Weise den Teilnehmerinnen und Teilnehmern näher. Termine für weitere Workshops sind auf www.marketing-workshop.at zu finden. Der Workshop wird vom Förderservice der Wirtschaftskammer NÖ für Unternehmer gefördert.