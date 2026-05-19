Zum Inhalt springen
Gruppe
© WKNÖ

Marketing-Praxis Workshop Teil 1 in der WK-Bezirksstelle Hollabrunn

Hollabrunn

Lesedauer: 1 Minute

Einen Moment bitte. Ladevorgang läuft ...
0:00
Audio konnte nicht geladen werden. Erneut versuchen
0:00
0:00
Aktualisiert am 19.05.2026

Neue Ansätze und den eigenen Marktauftritt überprüfen, aktives Arbeiten an der eigenen Marketing-Strategie, gemeinsam neue Marketing-Ideen für Praxis entwickeln – all das waren u.a. Themen des Marketing-Praxisworkshops Teil 1 in der WK-Bezirksstelle Hollabrunn.

Die Unternehmensberater Andreas Roffeis und Peter Dollack, die das zweiteilige Workshop-Konzept entwickelten, brachten die Inhalte in bewährter, interessanter und humorvoller Weise den Teilnehmerinnen und Teilnehmern näher. Termine für weitere Workshops sind auf www.marketing-workshop.at zu finden. Der Workshop wird vom Förderservice der Wirtschaftskammer NÖ für Unternehmer gefördert.

Gruppe
© WKNÖ 1. v.r. Bezirksstellenleiter Julius Gelles, 4. v.r. Peter Dollack, 8. v.r. Andreas Roffeis mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Marketing-Workshop