Marketing Praxis Workshop Teil 2

Der zweite Teil des Marketing Praxis Workshops im Haus der Wirtschaft Mödling überzeugte erneut mit praxisnahen Inhalten und direkter Umsetzbarkeit. Die Marketingexperten Andreas Roffeis und Peter Dollak vermittelten anhand konkreter Beispiele moderne Strategien zu Markenpositionierung, Kundenansprache und digitalen Kanälen.

Die Teilnehmer profitierten besonders vom interaktiven Austausch und den sofort anwendbaren Tipps für den eigenen Unternehmensalltag. Die Veranstaltung wurde durchwegs positiv aufgenommen und unterstreicht die Bedeutung praxisorientierter Weiterbildung im Marketing.