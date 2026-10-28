Marketing Praxis Workshop Teil 2 - Frische Impulse fürs Marketing

Am 22. Oktober 2026 fand in Zwettl der Marketing-Praxis Workshop Teil 2 statt. Aufbauend auf Teil 1 standen diesmal die bisher gesetzten Marketingmaßnahmen und deren Weiterentwicklung im Mittelpunkt.

Gemeinsam wurden die Maßnahmen aus dem ersten Workshop evaluiert und die Online-Auftritte der Teilnehmer:innen unter die Lupe genommen. Ein besonderer Schwerpunkt lag diesmal auf der Erarbeitung von zehn aussagekräftigen Headlines, die optimal zur jeweiligen Positionierung des Unternehmens passen. Denn im Marketing kommt es nicht nur darauf an, was man zu sagen hat, sondern auch wie man es sagt.

Mit praxisnahem Feedback und konkreten Anregungen konnten die Unternehmer:innen neue Ideen und Impulse für die weitere Umsetzung im eigenen Betrieb mitnehmen. Der Workshop wird, wie bereits Teil 1, zu 100 Prozent (netto) gefördert.

Weitere Informationen und Termine: Marketing-Praxis Workshops