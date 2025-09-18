Markus Fuchs erneut WKNÖ-Obmann in Klosterneuburg

Markus Fuchs ist selbstständiger Versicherungsmakler und betreut seit vielen Jahren erfolgreich Kunden im gewerblichen Bereich und im Immobiliensektor.

„Die Außenstelle Klosterneuburg versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Fuchs.

Als Sprachrohr von rund 2.400 Unternehmen in der Region will er gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, die Region Klosterneuburg durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke als attraktiven Standort weiter zu stärken“, betont der Obmann.

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“

Arbeitsthemen der kommenden Periode

In den kommenden Jahren setzt die Außenstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Berufsorientierung, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Nahversorgung und Tourismus.

Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel und dem Team der Außenstelle.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“



Der Außenstellenausschuss nach der Konstituierung:

Markus Fuchs

Martina Polndorfer

Markus Gschweidl

Roland Honeder

Christian Wopienka

Franz Hoinig

Thomas Schlatte

Robert Unger

Weiters wurden folgende Personen kooptiert: Sascha Aloy, Alfred Harl und Petra Kaufmann

© Tanja Wagner v.l.: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs und WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer