Martha`s süsses Eck feiert 30 Jahre

Martha`s süsses Eck- eine Institution in Stockerau- feiert heuer ihr 30- jähriges Jubiläum, was die Unternehmerin mit zahlreichen Stammgästen feierte.

Ihre Liebe zum Backen brachte Martha Orth 1996 dazu, auf der Josef Wolfik- Straße 18 ein Geschäftslokal für Tortendekoration, Backzubehör, Süßwaren und Konfekt für alle Anlässe zu eröffnen.

Zusätzlich bietet sie selbstgemachte Mehlspeisen, Torten und Kaffee in ihrem kleinen Stehkaffee im Geschäft, das von vielen Stammkunden frequentiert wird!

„Was anfangs mir einer Idee recht klein begann, wurde laufend größer und beliebter. Was mich natürlich unendlich freut!“ so die engagierte Unternehmerin, die immer noch gerne in Ihrem Laden steht und ihre Kunden berät.

Ende Oktober verabschiedet sich Martha Orth in ihren wohlverdienten Ruhestand!

Wir gratulieren herzlich zum Betriebsjubiläum!