Versicherungsagent Martin Rockenbauer feiert 15-jähriges Jubiläum

Seit einem Jahrzehnt ist Martin Rockenbauer ein wertvoller Partner der Versicherungsagentur Sprung. „Als Versicherungsspezialist lege ich großen Wert auf eine fundierte Beratung und entwickle für meine Kundinnen und Kunden maßgeschneiderte Lösungen für jede Lebenslage“, erklärt Martin Rockenbauer. Durch sein persönliches Engagement und die individuelle Betreuung hat er sich das Vertrauen seiner Kundinnen und Kunden erworben.

Auch Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky gratulierte seitens der Wirtschaftskammer Hollabrunn herzlich zum Jubiläum.