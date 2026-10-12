Martina Hochstöger wird Vorsitzende der Jungen Wirtschaft Melk

Bei den Neuwahlen der Jungen Wirtschaft (JW) im Bezirk Melk am 8. Oktober 2026 wurde Martina Hochstöger zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie folgt auf Florian Weigl, der nach drei Jahren an der Spitze die Verantwortung an seine Nachfolgerin übergibt. Hochstöger möchte den Austausch unter jungen Unternehmerinnen und Unternehmern intensivieren, die Zusammenarbeit in der Region fördern und neue Impulse für ein starkes wirtschaftliches Netzwerk im Bezirk setzen.

Mit Erfahrung und frischen Impulsen

Mit ihrer Werbeagentur „Regionale Wirtschaft“ feiert Hochstöger im kommenden Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum als Selbstständige. Als Unternehmensberaterin setzt sie sich insbesondere dafür ein, regionale Betriebe sichtbarer zu machen, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Unternehmerinnen und Unternehmer für gelebten Zusammenhalt zu begeistern.

„Netzwerken ist für mich ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Meine Erfahrung zeigt: Wenn Unternehmerinnen und Unternehmer ihr Wissen teilen und einander unterstützen, kommen sie gemeinsam schneller und weiter voran. Ich freue mich darauf, diesen Gedanken in der Jungen Wirtschaft Melk zu stärken und Menschen miteinander zu verbinden“, betont Hochstöger.

Als Stellvertreter stehen Hochstöger der Immobilienmakler Eric Freiberger und Desiree Latiu, Inhaberin einer Werbeagentur, zur Seite. Gemeinsam bringen sie ihre unternehmerische Erfahrung und ihre unterschiedlichen beruflichen Perspektiven in die Arbeit der Jungen Wirtschaft Melk ein. Ergänzt wird das Vorstandsteam durch Benjamin Hell, Geschäftsführer der APMedia GmbH, sowie Valeriu Ursu, der ein Unternehmen für Interior Design und ein Zeichenbüro führt. Das neu formierte Team möchte die Interessen junger Unternehmerinnen und Unternehmer im Bezirk engagiert vertreten, den Austausch untereinander fördern und mit gemeinsamen Aktivitäten neue Impulse für die regionale Wirtschaft setzen.

Ein Abschied mit Augenzwinkern

Florian Weigl wird sich künftig verstärkt seinen Aufgaben als Bürgermeister und selbstständiger Unternehmer widmen. Mit seinem 40. Geburtstag im November wechselt er augenzwinkernd von der „jungen“ zur „erfahrenen“ Wirtschaft. Sein Engagement für die Region bleibt jedoch ungebrochen.

„Ich danke Florian Weigl herzlich für seinen Einsatz und die wertvolle Arbeit als Vorsitzende in den vergangenen drei Jahren. Martina Hochstöger wünsche ich für ihre neue Aufgabe alles Gute. Mit ihrer Erfahrung und ihrer Begeisterung für Vernetzung blicke ich sehr positiv in die Zukunft der Jungen Wirtschaft Melk“, erklärt WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer.

Keynote von Edith Mazza

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Keynote der Unternehmerin Edith Mazza unter dem Titel „Vom Lebenswerk des Vaters zur eigenen Erfolgsgeschichte“. Mazza berichtete über die Übernahme des von ihrem Vater aufgebauten Unternehmens WVNET und schilderte ihre Erfahrungen auf dem Weg, den Betrieb erfolgreich weiterzuentwickeln.

Dabei gab sie persönliche Einblicke in die Herausforderungen einer Betriebsnachfolge und zeigte auf, wie mutige Entscheidungen, gezielte Veränderungen und das Erschließen neuer Wachstumspotenziale zur erfolgreichen Entwicklung eines Unternehmens beitragen können. Offen sprach Mazza auch über prägende Entscheidungen, persönliche Erfahrungen und Fehler, aus denen sie wertvolle Erkenntnisse gewonnen hat.

Gemeinsam mehr bewegen

Die Junge Wirtschaft ist das Netzwerk und die Interessenvertretung für junge Unternehmerinnen und Unternehmer innerhalb der Wirtschaftskammer. Sie bietet Raum für Erfahrungsaustausch, neue Kontakte und gemeinsame Initiativen. Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer, Neugründerinnen und Neugründer sowie Betriebsübernehmerinnen und Betriebsübernehmer bis 40 Jahre sind herzlich willkommen. Interessierte können sich unkompliziert bei der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Melk melden.

© WKNÖ 1. Reihe: WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, JW-Vorsitzende Martina Hochstöger, Desiree Latiu,

2: Reihe: Eric Freiberger, Valeriu Ursu, JW-Landesvorsitzender Patrick Mayer,

3. Reihe: Benjamin Hell, JW-Landesvorstandsmitglied Phillip Pflügl