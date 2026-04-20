Maßgeschneiderte Mitarbeiter mit Qualifikation und Motivation

Das verspricht das gemeinnützige Berufliche Bildungs- und Rehabilitationszentrum (BBRZ), das seit 1975 neue berufliche Chancen für Menschen kreiert, die ihren ursprünglichen Beruf zum Beispiel aufgrund Krankheit oder Unfall nicht mehr ausüben können oder trotz Ausbildung keine Arbeit finden. „Ziel ist es, dass unsere Kund:innen den Job finden, der zu ihnen passt. Und das erfolgt individuell maßgeschneidert durch soziale Beratung, psychologische Hilfe, spezielle Trainings oder eine komplett neue Ausbildung“, weiß Dagmar Karner vom BBRZ Wr. Neustadt. Parallel dazu erfolgt die Qualifizierung durch Praktika in Unternehmen, mit denen das BBRZ laufend in Austausch steht. Ziel nach 1,5 bis 2 Jahren ist in den meisten Fällen die Lehrabschlussprüfung. Qualifizierung und Praktika sind sowohl für die Kund:innen, als auch die teilnehmenden Betriebe kostenlos. „Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, betont Karner: „Die Teilnehmer profitieren von besseren Job-Aussichten, Gesundheitskompetenz, mehr Leistungsfähigkeit und Motivation. Die Betriebe erhalten ohne Kosten und Bindung maßgeschneidert qualifizierte Mitarbeiter, die sie bereits kennen, bevor sie sie fix beschäftigen.

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