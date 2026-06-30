Maßgeschneiderter Erfolg: FIW und WK Mödling besuchen Modeatelier mathu

FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und die Leiterin der Wirtschaftskammer Mödling, Andrea Lautermüller, besuchten das Modeatelier mathu – Modedesign & Modewerkstatt von Marie-Thérèse Hutter-Soritsch in der Lerchengasse in Mödling. Seit rund zwei Jahren ist das traditionsreiche Atelier im Herzen der Bezirksstadt beheimatet. Davor führte die Unternehmerin ihr Geschäft 24 Jahre lang in Wien-Hietzing, nachdem sie bereits zehn Jahre in Wien-Meidling erfolgreich tätig war.

Marie-Thérèse Hutter-Soritsch verwirklichte bereits in den späten 1980er-Jahren ihren Traum von einer eigenen Modekollektion. Heute steht ihr Label mathu für individuelle Damenmode, hochwertige Materialien und persönliche Beratung. Im Atelier entstehen exklusive Einzelstücke ebenso wie Kleinserien – von eleganter Tagesmode über festliche Abendkleider bis hin zu Brautmode und Outfits für Hochzeitsgäste. Jedes Modell wird mit viel Gespür für die Persönlichkeit der Kundinnen entworfen und gefertigt.

„Marie-Thérèse Hutter-Soritsch beweist seit Jahrzehnten, dass handwerkliche Qualität, Kreativität und persönliche Beratung die Basis für nachhaltigen unternehmerischen Erfolg sind. Es freut uns besonders, dass sie ihre langjährige Erfahrung nun auch in Mödling einbringt und damit die regionale Wirtschaft bereichert“, betonte FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner beim Betriebsbesuch.

Auch WK-Mödling-Leiterin Andrea Lautermüller zeigte sich beeindruckt: „Das Modeatelier mathu steht für gelebtes Handwerk, Individualität und höchste Qualität. Solche Betriebe sind ein wichtiger Bestandteil unserer regionalen Wirtschaft und zeigen, wie Tradition und zeitgemäßes Design erfolgreich miteinander verbunden werden können.“

Linktipp: www.mathu.at