medTrain eröffnet in Leobersdorf

Vor Kurzem eröffnete Anne Sass ihr neues Trainingszentrum „medTrain“ am Hauptplatz in Leobersdorf. Unter dem Motto „Ihre Gesundheit in guten Händen – wissenschaftlich fundiert, persönlich betreut, mit Herz und Verstand“ setzt das neue Zentrum auf ein innovatives Konzept. Im Mittelpunkt steht medizinisch begleitetes Training, das Sicherheit, Qualität und Individualität vereint. „Unser Angebot richtet sich an Menschen in unterschiedlichen Lebens- und Gesundheitsphasen. Ziel ist es, den Körper zu stärken, die Beweglichkeit zu verbessern und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit zu fördern“, so die Unternehmerin anlässlich der Eröffnungsfeier, zu der zahlreiche Kunden, Geschäftspartner und Vertreter aus Politik und Wirtschaft kamen.

www.med-train.at

© Andreas Fussi/NÖN Auch Junge Wirtschaft Baden Bezirksvorsitzender Harald Schachl gratulierte Anne Sass zum neuen Trainingszentrum