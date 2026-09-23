Mehr als ein Platz am Tisch

In der Küche klappern Teller, aus dem Gastraum sind Stimmen zu hören. Gäste kommen und gehen, Mitarbeiter haben Fragen. Für Bülent Cepe ist es ein ganz normaler Tag. Und genau diese Lebendigkeit ist es, die er an seinem Beruf mag. „Die Gastronomie ist abwechslungsreich, und jeder Tag bringt neue Menschen und neue Erfahrungen mit sich.“ Cepe betreibt zwei Selina Pizzeria Cafés in Felixdorf. Dass er einmal sein eigenes Unternehmen führen würde, war nicht von Anfang an vorgezeichnet.

Cepe stammt aus der Türkei. Bekannte, die bereits in Österreich lebten, brachten ihn einst hierher. Aus dem Ankommen wurde ein Bleiben. „Ich habe mich hier sehr wohlgefühlt und mich dazu entschieden, mir hier eine eigene Zukunft aufzubauen.“

Schritt für Schritt

Auch zur Gastronomie kam Cepe über Bekannte, die Restaurants führten. „Die Arbeit hat mich interessiert, und ich wollte mehr darüber lernen.“ Er sammelte Erfahrungen, arbeitete sich ein – und aus Interesse wurde Leidenschaft. Schließlich wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit.

Einfach war der Weg nicht. „Am Anfang gab es viele neue Herausforderungen, und ich musste sehr viel lernen.“ Doch Cepe blieb dran. „Mit viel Arbeit, Geduld und Durchhaltevermögen konnte ich mir schließlich meine eigenen Betriebe aufbauen.“ Aus dem Wunsch, in Österreich Fuß zu fassen, ist damit längst mehr geworden: Cepe hat sich nicht nur eine neue Heimat, sondern als Unternehmer auch seine eigene berufliche Existenz aufgebaut.

Heute sind ihm vor allem die Menschen wichtig. „Es freut mich sehr, wenn unsere Gäste zufrieden sind, gerne wiederkommen und sich bei uns wohlfühlen. Auch meine Mitarbeiter ist sind mir sehr wichtig.“ Denn für ihn gehört zum Unternehmersein auch, gemeinsam mit seinem Team etwas aufzubauen. Und Cepe denkt weiter: Beide Standorte will er erfolgreich weiterentwickeln, sein Team stärken und immer wieder neue Ideen umsetzen.

Wer neu nach Österreich kommt, dem rät Cepe zu Geduld, Offenheit und dazu, Deutsch zu lernen. „Am Anfang ist manches vielleicht schwierig, aber man sollte sich davon nicht entmutigen lassen.“

www.pizzeria.selina.at

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