D'Art of Beauty zieht nach Wiener Neudorf

Seit Anfang Juni 2026 empfängt das Beauty-Studio D'Art of Beauty seine Kundinnen und Kunden am neuen Standort in der Triester Straße 10 in Wiener Neudorf. Anlässlich des Standortwechsels statteten FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und die Leiterin der Wirtschaftskammer Mödling, Andrea Lautermüller, Unternehmerin Denise Offenzeller einen Betriebsbesuch ab und gratulierten zum nächsten Entwicklungsschritt ihres Unternehmens. Nach zwei erfolgreichen Jahren in Vösendorf bietet das Studio nun noch mehr Platz für sein erweitertes Angebot und sein wachsendes Team.

Denise Offenzeller wagte im Juni 2024 den Schritt in die Selbstständigkeit und hat sich seither mit viel Engagement einen ausgezeichneten Ruf aufgebaut. Das Studio ist auf Nageldesign und dauerhafte Haarentfernung spezialisiert und hat sein Leistungsangebot kontinuierlich erweitert.

Heute arbeitet bei D'Art of Beauty ein eingespieltes Team aus Spezialistinnen und Spezialisten: Anamarija Zekic verstärkt den Bereich Nageldesign, Daniela Krestan bietet Fußpflege und Kosmetik an, Nadine Schrammel ist für Wimpernextensions sowie Pilates zuständig und Dragana Miklosic ergänzt das Angebot mit Massage und Head Spa. Damit finden Kundinnen und Kunden an einem Standort ein umfassendes Beauty- und Wohlfühlangebot.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich Denise Offenzeller in kurzer Zeit erfolgreich etabliert und ihren Betrieb konsequent weiterentwickelt hat. Der neue Standort ist ein sichtbares Zeichen für unternehmerischen Mut, Qualität und Wachstum“, betonte FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner beim Betriebsbesuch.

Auch WK-Mödling-Leiterin Andrea Lautermüller zeigte sich erfreut über die positive Entwicklung: „Junge Unternehmerinnen wie Denise Offenzeller tragen wesentlich zur Attraktivität unseres Wirtschaftsstandortes bei. Mit ihrem vielseitigen Angebot und ihrem engagierten Team schafft sie regionale Arbeitsplätze und bietet ihren Kundinnen und Kunden höchste Qualität.“

Linktipp: https://d-artofbeauty.at