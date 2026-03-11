Mehr Stil, mehr Ordnung: Erfolgreiche Gründerin in Breitenfurt

Kürzlich besuchten FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und Andrea Lautermüller, Leiterin der Wirtschaftskammer Mödling, die Unternehmerin Irene Mickerts-Macho in Breitenfurt. Die Gründerin machte Mitte 2025 ihre Leidenschaft zum Beruf und bietet seither Ordnungs-, Farb- und Stilberatung an.

Schon lange faszinierten sie persönliche Farb- und Stilkonzepte. Nach vielen Jahren Berufserfahrung – unter anderem als Ordinationsmanagerin sowie mit Tätigkeiten im Beratungsbereich – entschloss sich Mickerts-Macho, ihre Begeisterung zu professionalisieren und absolvierte eine Ausbildung zur Farb- und Stilberaterin.

Heute unterstützt sie ihre Kundinnen und Kunden dabei, Kleiderschränke neu zu ordnen, passende Farben zu finden und bestehende Kleidung kreativ zu kombinieren. Persönliche Beratung und individuelle Lösungen stehen dabei stets im Mittelpunkt.

Linktipp: www.ilovemyclothes.at

© Mickerts-Macho v.l. Elisabeth Dorner, Irene MIckerts-Macho und Andrea Lautermüller



