Menschen lesen im Alltag: FIW-Netzwerktreffen mit wertvollen Impulsen

Zahlreiche Unternehmerinnen folgten der Einladung von Frau in der Wirtschaft Gänserndorf und Frau in der Wirtschaft Mistelbach zum gemeinsamen Netzwerkabend rund um das Thema „Menschen lesen im Alltag – Gestik und Mimik des Gesprächspartners besser einordnen lernen“.

Vortragende Petra Binder vermittelte praxisnahe Einblicke in die Bedeutung von Körpersprache und Mimik für erfolgreiche Kommunikation. Die Teilnehmerinnen nutzten die Gelegenheit zum Austausch, zur Diskussion und zur Vernetzung über Bezirksgrenzen hinweg.

„Neben den fachlichen Impulsen stand vor allem das Miteinander im Mittelpunkt. Der bezirksübergreifende Austausch stärkt unser Netzwerk und schafft wertvolle neue Kontakte“, freut sich Andrea Sigmund-Prenner, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Gänserndorf.

Ein Dank gilt Petra Binder für den informativen Vortrag sowie Sabine Schimpl, Geschäftsführerin vom Café im Dorf, für die herzliche Gastfreundschaft und den gelungenen Rahmen. Die positive Resonanz der Teilnehmerinnen unterstrich einmal mehr den Stellenwert persönlicher Begegnungen und eines starken Unternehmerinnen-Netzwerks.

© Café im Dorf

© Café im Dorf V.l.: Vortragende Petra Binder, Geschäftsführerin Sabine Schimpl und Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Gänserndorf Andrea Sigmund-Prenner



