Messe für Macherinnen anlässlich des Weltfrauentages

FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und WK-Mödling Leiterin Andrea Lautermüller unterstützten durch ihren Besuch die vielen engagierten Unternehmerinnen bei der Regionale+ - der Messe für Macherinnen im Musikheim Guntramsdorf anlässlich des Weltfrauentages. Von Mode, Schmuck und Beauty über Kulinarik bis hin zu Coaching, Tanz und kreativen Angeboten war die Vielfalt und der Mut der Frauen beeindruckend. „Solche Veranstaltungen zeigen, wie wichtig Netzwerke, Austausch und gegenseitige Unterstützung sind – besonders rund um den internationalen Weltfrauentag“, so Elisabeth Dorner. Lautermüller ergänzte: „Ich bin stolz darauf, wie professionell sich die Guntramsdorfer Unternehmerinnen bei der Messe präsentieren“.

© Marktgemeinde Guntramsdorf v.l. Elisabeth Dorner, Ausstellerin Maria Schröder von Aigner Wohnkonzepte, Co-Organisatorin und Inhaberin von Tina’s Collection Tina Waidhofer und Andrea Lautermüller