Metalltechnik Kainz GmbH – Sieg bei Landeslehrlingswettbewerb

Hannes Danzinger (Ausbildungsbetrieb Metalltechnik Kainz GmbH, Dobersberg) hat sich beim Landeslehrlingswettbewerb im Rahmen des „Tag des High-Tec Lehrlings“ als Niederösterreichs bester Nachwuchs-Metalltechniker durchgesetzt.

WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Marlene Böhm-Lauter und WKNÖ-Bezirksstellenausschussmitglied Lambert Handl gratulierten zu dieser hervorragenden Leistung.