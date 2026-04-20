Metalltechnik Kainz GmbH – Sieg bei Landeslehrlingswettbewerb
Dobersberg
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Aktualisiert am 20.04.2026
Hannes Danzinger (Ausbildungsbetrieb Metalltechnik Kainz GmbH, Dobersberg) hat sich beim Landeslehrlingswettbewerb im Rahmen des „Tag des High-Tec Lehrlings“ als Niederösterreichs bester Nachwuchs-Metalltechniker durchgesetzt.
WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Marlene Böhm-Lauter und WKNÖ-Bezirksstellenausschussmitglied Lambert Handl gratulierten zu dieser hervorragenden Leistung.