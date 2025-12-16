Michael Mantl-Mussak eröffnete sein "Modellbahneck"!

“Modelleisenbahnen begleiten mich seit meiner frühesten Kindheit!” so Michael Mantl-Mussak, der sein Modellbahneck an der Ecke Kirchengasse / Wiener Straße, in Langenzersdorf eröffnete.

“Schon in der Backstube meines Vaters ist an der Decke eine Modellbahnanlage gehangen; nach Betriebsschluss wurde diese heruntergelassen und daran herumgebastelt.”

Der engagierte Jungunternehmer sieht sich als Spieler und Bauer.

Knapp 6.000 Artikel (davon ca. 150 verschiedene Loks und ca. 150 Waggons) finden sich auf 100 m2 im neu gestalteten Geschäftslokal, das komplett mit Sohn Connor eigenhändig umgebaut und eingerichtet wurde.

Nicht nur Modelleisenbahn, sondern – hier liegt auch ganz klar der Fokus von Michael Mantl-Mussak – kann auch ganz viel Zubehör, in Sachen Anlagenbau- und Landschaftsgestaltungsmaterial, Bastelbedarf und Kleinwerkzeug vor Ort erworben werden.

Das Geschäft lässt eindeutig das Herz jedes Modelleisenbahners höherschlagen und eignet sich besonders für Einsteiger- und Wiedereinsteiger, als auch für Sammler- und Profi- Modellbauer!!

Die Öffnungszeiten sind: Die- Fr 09 Uhr bis 18 Uhr und Sa 09 Uhr bis 13 Uhr.

www.modellbahneck.at

© WKNÖ V.r.: : GGR Doris Ivan, Bezirksstellenobmann Andreas Minnich, Sohn Connor Mantl-Mussak, Vizebürgermeister Wolfgang Motz, Unternehmer Michael Mantl-Mussak, Partnerin Elke Marchart, Bernhard Kremsmair und GGR Bernhard Rainer



