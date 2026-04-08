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© Josef Schimmer

„Mistelbacher Car Woche“ rund um Ostern 3

Mistelbach

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Aktualisiert am 08.04.2026

Der Mistelbacher Autohandel startete heuer wieder eine gemeinsame Aktion für ihre Kunden. In Zusammenarbeit und unter der Initiative des Mistelbacher Stadtmarketing und mit Unterstützung des Fahrzeughandels der Wirtschaftskammer Niederösterreich gab es in der Karwoche zahlreiche Angebote und Sonderaktionen rund ums Auto. Von E-Mobilität bis Hybrid- und hocheffizienten Verbrennerantrieb kann der Kunde zwischen 19 Automarken der sieben Mistelbacher Autohäuser sein Modell wählen.

Je nach Einsatz und Kundengruppen können die individuellen Anforderungen an der Mobilität sehr unterschiedlich sein. Hier braucht es kompetente Beratung des Fahrzeughandels und attraktive Preise. 

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© Josef Schimmer V.l.: Christian Kern (Autohaus Lagerhaus Mistelbach), Lena Sattmann (Stadtmarketing Mistelbach), Bernd Reiss (Autohaus Reiss), Gudrun Kornek (Autohaus Kornek), Klaus Mayer (Autohaus Mayer), Gernot Wiesinger (Autohaus Wiesinger), Viz.Bgm Michael Schaman, Gerhard Braun (Autohaus Braun), Thomas Polke (Autohaus Polke)