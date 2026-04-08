„Mistelbacher Car Woche“ rund um Ostern 3

Der Mistelbacher Autohandel startete heuer wieder eine gemeinsame Aktion für ihre Kunden. In Zusammenarbeit und unter der Initiative des Mistelbacher Stadtmarketing und mit Unterstützung des Fahrzeughandels der Wirtschaftskammer Niederösterreich gab es in der Karwoche zahlreiche Angebote und Sonderaktionen rund ums Auto. Von E-Mobilität bis Hybrid- und hocheffizienten Verbrennerantrieb kann der Kunde zwischen 19 Automarken der sieben Mistelbacher Autohäuser sein Modell wählen.

Je nach Einsatz und Kundengruppen können die individuellen Anforderungen an der Mobilität sehr unterschiedlich sein. Hier braucht es kompetente Beratung des Fahrzeughandels und attraktive Preise.