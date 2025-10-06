Mit der Wirtschaftskammer in zehn Minuten zum Traumjob: Größtes Lehrlings-Speed-Dating Niederösterreichs in der Stadthalle in Ybbs

In der Stadthalle Ybbs wurde die Veranstaltung von Karin Rosenberger, der Obfrau der WKNÖ-Bezirksstelle Melk, feierlich eröffnet. In ihrer Ansprache unterstrich sie die zentrale Bedeutung der Lehrlingsausbildung für die Betriebe. Sie lobte das neue Format des Lehrlings-Speed-Datings, bei dem sich die Jugendlichen mit vorher vereinbarten Terminen bei mehreren Betrieben jeweils zehn Minuten lang vorstellen konnten.

Andreas Hofbauer, der Leiter der WKNÖ-Bezirksstelle Melk, freute sich über das große Interesse. Er begrüßte auch die Mitorganisatoren, die WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Geierlehner aus Amstetten und Augustin Reichenvater aus Scheibbs. In den drei Bezirken gibt es insgesamt 940 Lehrausbildungsbetriebe und 3.139 Lehrlinge, was die Wichtigkeit der Lehrlingsausbildung zusätzlich unterstreicht.

Ulrike Schachner, die Bürgermeisterin und Hausherrin der Stadthalle, freute sich über ein volles Haus und begrüßte die Bemühungen, eine professionelle Plattform für persönliche Begegnungen zwischen Lehrstellensuchenden und Ausbildungsbetrieben zu schaffen.

In enger Kooperation mit den Polytechnischen Schulen bot die Wirtschaftskammer Niederösterreich Jugendlichen die Gelegenheit, innerhalb weniger Minuten mit potenziellen Ausbildungsbetrieben in Kontakt zu treten und sich direkt um Lehrstellen zu bewerben. Das Format wurde von Toni Ferk von „Sales Teams & More“ entwickelt und organisiert. Es schafft eine unkomplizierte Plattform für Unternehmen, um zukünftige Fachkräfte zu rekrutieren, und eröffnet Jugendlichen konkrete Perspektiven für ihre berufliche Laufbahn.

Beim Lehrlings-Speed-Dating in Ybbs waren 41 Unternehmen vertreten. Damit ist es das größte Lehrlings-Speed-Dating Niederösterreichs. Rund 120 Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schulen Ybbs, Mank, Melk und Laimbach nutzten die Chance, ihre Fähigkeiten und Interessen zu präsentieren. Bereits während der Veranstaltung wurden erste Schnuppertage vereinbart und es fanden weiterführende Gespräche zwischen Jugendlichen und Betrieben statt.

Ein besonderer Dank gilt den engagierten Lehrerinnen und Lehrern, die die Jugendlichen vor und während der Veranstaltung unterstützt und begleitet haben.

Das Format des Lehrlings-Speed-Datings hat sich als effektives Instrument zur Förderung der dualen Ausbildung bewährt. Es eröffnet jungen Menschen berufliche Zukunftsperspektiven und stärkt den Wirtschaftsstandort Niederösterreich nachhaltig.

Lehrlings-Speed-Dating | Fotocredit: Franz Gleiß

© Franz Gleiß V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenleiter Amstetten Andreas Geierlehner, WKNÖ-Bezirkstellenleiter Melk Andreas Hofbauer, WKNÖ-Bezirkstellenobfrau Melk Karin Rosenberger, Bürgermeisterin Ulrike Schachner, Organisator Toni Ferk, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Scheibbs Augustin Reichenvater