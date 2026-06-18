Mit Herz verziert

Links Lehre ist mehr

Konzentriert steht Lisa-Christine Schneckenleitner am Arbeitstisch in der Backstube von Haubis in Petzenkirchen – die Spritztüte sicher in der Hand. Vor ihr liegen kleine Kuchenherzen, die sie Stück für Stück mit feinen Linien aus Creme verziert. Die Bewegung ist gleichmäßig, routiniert, und doch merkt man, wie viel Sorgfalt in jedem Handgriff steckt. „Es braucht Genauigkeit, aber auch ein gutes Gefühl für das Produkt“, beschreibt sie ihre Arbeit.

Kreativität ausleben

„Ich bereite derzeit Torten, Kuchen und verschiedenste Mehlspeisen zu“, erzählt die angehende Bäckerin und Konditorin im vierten Lehrjahr. Derzeit ist die 20-Jährige in der Konditorei eingesetzt. Gerade dieser Bereich ist für sie besonders spannend: „Da kann ich sehr kreativ sein.“ Denn Kreativität und Handwerk greifen hier täglich ineinander – von klassischen Rezepturen bis zu filigranen Verzierungen.

In die Fußstapfen der Schwester getreten

Zum Unternehmen gekommen ist sie über ihre Familie. „Meine große Schwester hat auch bei Haubis die Lehre zur Konditorin und Bäckerin gemacht. Da dachte ich, das passt sicher auch gut zu mir. “ Der Einstieg sei dann überraschend unkompliziert gewesen, erinnert sie sich: „Ich wurde sehr schnell ins Team aufgenommen und habe relativ früh alles gezeigt bekommen und gelernt.“ Gerade diese Unterstützung zu Beginn habe ihr viel Sicherheit gegeben. Mit der Zeit ist die Arbeit für sie weit mehr geworden als reine Ausbildung. Die Abläufe sind vertraut, das Team ist ein fixer Bestandteil des Alltags, und die Mischung aus Präzision und Kreativität prägt ihre tägliche Arbeit. Auch der Blick nach vorne ist klar: „Ich möchte im Betrieb bleiben und mich intern weiterbilden.“

www.haubis.at

Hinweis WKNÖ-Initiativen zur Lehre



- Schnupper- und Ferialpraktikakarte: Überblick aller Unternehmen in NÖ, die Schnuppern sowie Ferial- und Praktikaplätze anbieten.



- Lehrlings-Speeddating: Ein strukturiertes Kennenlernen zwischen potenziellen Lehrlingen und Betrieben.



- Lehre? Respekt! on Tour: Seit 15 Jahren sind Promotoren – auch aus der unternehmerischen Praxis – in den NÖ Schulen unterwegs.



- Let’s Walz (WKNÖ und AK NÖ): Lehrlinge aus NÖ Betrieben können vier Wochen im Ausland in ihrem Beruf arbeiten und Erfahrungen sammeln.



- NÖ Talente Check (Land NÖ und WKNÖ): Unterstützung bei der Suche nach dem passenden Bildungsweg.

www.lehre-respekt.at

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