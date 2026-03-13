Mit Spaß zur Zukunft: Adventkalender macht Lust auf Lehre und Berufsorientierung

In der Adventzeit dreht sich bei vielen alles um Spannung, Vorfreude und kleinen Überraschungen. Auch im Berufsorientierungsunterricht kam 2025 festliche Stimmung auf – dank des digitalen Adventkalenders der Abteilung Bildung der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ).

Seit 2024 ist der Adventkalender auf www.lehre-respekt.at ein fixes Highlight im Unterricht der 5. bis 9. Schulstufen. Jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember öffnen Schüler:innen ein virtuelles Fenster, hinter dem sich spannende Rätsel, Aufgaben und Fragen rund um das Thema Lehre verbergen. Dabei geht es nicht nur um Wissen, sondern vor allem um Neugier, Kreativität und das Entdecken der Vielzahl an Lehrberufen, die Niederösterreich zu bieten hat.

Mit jedem gelösten Rätsel erhalten die Teilnehmer:innen einen Buchstaben. Wer durchhält und alle Aufgaben bis Weihnachten löst, darf am letzten Tag das Lösungswort zusammensetzen und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Dieses Engagement wurde auch heuer wieder belohnt: Unter allen Einreichungen wurden drei Tablets im Wert von je 250 Euro verlost.

Über einen der Hauptpreise freut sich Lisa Schmidt aus der 3. Klasse der NMS Weitra. Ihr Engagement und ihre Begeisterung für das Thema Lehre zeigen, wie wertvoll spielerische Berufsorientierung ist, um junge Menschen für ihre Zukunft zu begeistern. Bezirkstellenobfrau Doris Schreiber und Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger überreichten Lisa Schmidt den Preis persönlich und gratulierten ihr herzlich zu ihrem Erfolg. Beide betonten, wie wichtig Initiativen wie der Adventkalender sind, um Schüler:innen frühzeitig für die Vielfalt und Chancen einer Lehre zu sensibilisieren.

Der Adventkalender ist ein schönes Beispiel dafür, wie Berufsorientierung mit Freude, Wissen und Mitmachgeist verbunden werden kann. Die Abteilung Bildung der WKNÖ setzt damit ein starkes Zeichen für Wertschätzung und Bewusstsein – gegenüber der Lehre, den Lehrbetrieben und vor allem den jungen Talenten von morgen.