Mitarbeitehrung R&K GmbH

Im März fanden in Mank und Kilb feierliche Mitarbeiterehrungen der Firma R&K GmbH statt, bei denen insgesamt vier langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgezeichnet wurden.

In Mank wurde Filialleiterin Susanne Hackl für ihre beeindruckende 25-jährige Unternehmenszugehörigkeit geehrt. In Kilb erhielten Rebal Sevilir und Theresia Fahrnberger Auszeichnungen für jeweils 25 Jahre engagierte und verdienstvolle Mitarbeit.

Eine besondere Ehrung wurde zudem Prokuristin Birgit Jehle zuteil, die für bemerkenswerte 30 Jahre im Unternehmen ausgezeichnet wurde.

Die Ehrungen würdigen nicht nur die langjährige Treue, sondern auch den wertvollen Beitrag, den die Geehrten über viele Jahre hinweg zum Unternehmenserfolg geleistet haben, so Geschäftsführer Wolfgang Ammerer.

Die feierliche Übergabe der Urkunden erfolgte durch WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, der in seiner Ansprache den Einsatz, die Verlässlichkeit und das Engagement der Jubilare besonders hervorhob. Er betonte, dass langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine tragende Säule jedes erfolgreichen Unternehmens darstellen.

© R&K GmbH V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, Prokuristin Birgit Jehle, Anlagenleiter Rebal Sevilir, Buchhalterin Theresia Fahrnberger, Geschäftführer Wolfgang Ammerer