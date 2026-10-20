Swen Groß präsentierte in der Außenstelle Purkersdorf den Workshop "Mitarbeiter:innen gewinnen". Der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte wird für Unternehmen zunehmend zur Herausforderung. Umso wichtiger ist es, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Im Mittelpunkt des Workshops zum Thema Employer Branding stand daher die Frage, was Unternehmen zu einem Arbeitsplatz macht, bei dem Menschen nicht nur arbeiten, sondern auch gerne arbeiten möchten. Der Vortrag machte deutlich, dass eine glaubwürdige Unternehmenskultur und eine klare Positionierung als Arbeitgeber heute entscheidende Faktoren für erfolgreiches Recruiting und langfristigen Unternehmenserfolg sind. WKNÖ-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, FiW Bezirksvorsitzende Astrid Wessely und WKNÖ-Außenstellenleiter Ramazan Serttas bedankten sich bei Swen Groß für den Workshop.

© WKNÖ V.l.: Christoph Janitsch, Joachim Zimmel, Swen Groß, Astrid Wessely, Andreas Kirnberger