Mitarbeiterehrung der Andritz Fabrics and Rolls GmbH

Die Andritz Fabrics and Rolls GmbH, Gloggnitz, hat im Gasthaus Franz Leinfellner in Enzenreith ihre langjährigen MitarbeiterInnen im Rahmen einer Feier geehrt. Im Namen der Wirtschaftskammer NÖ, Bezirksstelle Neunkirchen, überreichten Bezirksstellenausschussmitglied Helmut Tacho und Bezirksstellenreferent Martin Postl die Medaillen sowie Dank- und Anerkennungsurkunden an die Jubilare und wünschten weiterhin viel beruflichen Erfolg.

© Gerhard Brandtner Die geehrten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Gratulanten.