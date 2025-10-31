Mitarbeiterehrung bei Alois Maierhofer GmbH

Bei der Mitarbeiterehrung der Alois Maierhofer GmbH wurden am 17.Oktober im Hotel-Restaurant Donauhof in Emmersdorf langjährige Verdienste und Pensionierungen gewürdigt – gemeinsam mit Geschäftsführer Jacob Putz und in Anwesenheit von WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer sowie AKNÖ-Bezirksstellenleiter Peter Reiter. „Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Rückgrat jedes Unternehmens – sie sichern Qualität, Erfahrung und Verlässlichkeit. Es ist erfreulich zu sehen, wie stark regionale Betriebe wie die Alois Maierhofer GmbH in ihre Teams investieren“, so Andreas Hofbauer. Auch Geschäftsführer Jacob Putz ist stolz auf seine Mitarbeitenden: „Unsere Fahrer stehen für Verlässlichkeit und Qualität – wir sagen Danke für viele Jahre Einsatz auf der Straße und beim Kunden“.

Auszeichnungen:

(33 Jahre), (32 Jahre), (7 Jahre) Dienstjubiläen: Leopold Faux (25 Jahre), Zoltan Ignacz (5 Jahre), Günther Pfeifer (5 Jahre), Jaroslav Sabo (5 Jahre)