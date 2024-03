Mitarbeiterehrung bei Avia Gmünd

Im Rahmen der Jahresabschlussfeier von AVIA Gmünd beim Gast-Spiel (Fest für Mitarbeiter des Gastgewerbes) in St Pölten wurden fünf Mitarbeiter für ihre Firmenzugehörigkeit geehrt. Arnold Nöbauer für 5 Jahre, Linda Kralova, Eva Kocaget und Manulea Pree für 10 Jahre. Und Restaurantleiterin Birgit Gawrys für 20 Jahre. Sie wurde dafür auch durch Doris Schreiber WKNOE Gastronomie Obmann Stellvertreterin auf der Bühne vor ca 600 Besuchern geehrt und ausgezeichnet. Andreas Weber, Chef der 26 Mitarbeiter meint beim Interview sichtlich stolz: „Ohne so treue Mitarbeiter hätte sich unser Unternehmen nie so weit entwickelt wie wir heute sind. Sie geben mir auch Mut und helfen große Herausforderungen an zunehmen und gemeinsam zu meistern“.

© Joschi Haidn V.l.: Doris Schreiber, Arnold Nöbauer, Eva Kocaget, Manuela Pree, Linda Kralova, Birgit Gawrys, Andreas Weber