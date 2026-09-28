Mitarbeiterehrung bei Blumen Mattner OG

Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eine tragende Säule jedes Unternehmens. Bei Blumen Mattner wurde daher das 30-jährige Dienstjubiläum von Martina Brüger besonders gewürdigt. Bezirksstellenausschussmitglied Wilhelm Schreiber überbrachte die besten Glückwünsche und dankte ihr für 30 Jahre Treue, Engagement und für die vielen zufriedenen Kundinnen und Kunden, die mit einem sehr schönen, frisch gebundenen Blumenstrauß das Geschäft verlassen.

Nähere Infos: Blumen Mattner – Gärtnerei & Floristik aus Poysdorf