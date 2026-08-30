Mitarbeiterehrung bei Böhm-Mitsch: Treue Mitarbeiter als Fundament des Erfolgs

Im Rahmen einer feierlichen Mitarbeiterehrung würdigte die Firma Böhm-Mitsch GmbH in Spannberg jene Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, die dem Familienunternehmen seit fünf bis beeindruckenden vierzig Jahren die Treue halten. Gemeinsam mit den Geehrten gratulierten die Geschäftsführer Thomas Mitsch (Bild ganz

links) und Astrid Mitsch (Bild hinten Mitte), die heuer selbst für ihre langjährige Tätigkeit im Unternehmen ausgezeichnet wurden.

Die Ehrung machte einmal mehr deutlich, welchen Stellenwert engagierte und langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens besitzen. Gerade in Zeiten großer wirtschaftlicher Herausforderungen sind Erfahrung, Verlässlichkeit und die enge Verbundenheit mit dem Betrieb entscheidende Faktoren. Viele der Geehrten haben die Entwicklung des Unternehmens über Jahrzehnte mitgestaltet und maßgeblich dazu

beigetragen, dass sich der Betrieb weit über die Bezirksgrenzen hinaus als Qualitätsbetrieb etabliert hat.



Das Traditionsunternehmen blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurück. Gegründet im Jahr 1922, wird Böhm-Mitsch heute bereits in vierter Generation als Familienbetrieb geführt. Vom ursprünglichen Tischlereibetrieb hat sich das Unternehmen zu einem renommierten Einrichtungshaus mit eigener Tischlerkompetenz und umfassenden Einrichtungslösungen entwickelt. Mit seinem modernen Schauraum in Spannberg und einem starken regionalen Bezug zählt die

Firma Böhm-Mitsch GmbH zu den Vorzeigebetrieben des Weinviertels.



Für die Wirtschaftskammer Niederösterreich gratulierte Bezirksstellenleiter Philipp Teufl (Bild hinten rechts) den Jubilarinnen und Jubilaren persönlich: „Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein unbezahlbarer Erfolgsfaktor. Sie sichern Wissen, Qualität und Kontinuität im Betrieb und tragen wesentlich dazu bei, dass Familienunternehmen wie Böhm-Mitsch über Generationen hinweg erfolgreich bestehen können. Diese Treue verdient höchste 41

Anerkennung.“



Auch Rainhard Kosik (Bild hinten links) von der Arbeiterkammer Niederösterreich schloss sich den Glückwünschen an und würdigte die Leistungen der Geehrten.



Die zahlreichen Dienstjubiläen bei Böhm-Mitsch sind zugleich Ausdruck

einer Unternehmenskultur, die auf gegenseitige Wertschätzung,

Verlässlichkeit und langfristige Zusammenarbeit setzt. Gerade solche Betriebe sind ein wichtiger Stützpfeiler für die regionale Wirtschaft und sichern qualifizierte Arbeitsplätze in der Region.



https://www.boehm-mitsch.at

