Mitarbeiterehrung bei der Firma Leitner Haustechnik Ges.m.b.H.

Im Rahmen einer Mitarbeiterehrung überreichte Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger an langjährige Mitarbeiter der Firma Leitner Haustechnik Ges.m.b.H. aus Großharras Auszeichnungen seitens der Wirtschaftskammer NÖ:

Bernhard Bauer (Installations- u. Gebäudetechnik) wurde für 15-jährige Betriebszugehörigkeit und Josef Langschwert für 45-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

Die Firma Leitner Haustechnik Ges.m.b.H. steht für modernste Haustechnik und zukunftsweisende Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 1954 wurde das Unternehmen vom kleinen Gemischtwarenhandel zu einem in der Region führenden Dienstleister im Bereich der erneuerbaren Energien entwickelt – stets mit starkem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit. Heute wird das Unternehmen in 3. Generation von Rudolf Leitner geleitet, der die Tradition mit frischen Ideen und modernster Technik weiterführt. Bei der Firma Leitner Haustechnik Ges.m.b.H. gibt es keine Heizung nach Schema. Jeder Kunde bekommt genau die für seine Wünsche und Erfordernisse maßgeschneiderte Haustechnik. Dabei steht die Nutzung erneuerbarer Energie stets im Vordergrund, von der Solaranlage über Photovoltaik, bis hin zur Biomasseheizung mit Pellets, Stück- oder Hackgut.

Nähere Infos zum Unternehmen: www.lht.at