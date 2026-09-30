Mitarbeiterehrung bei der Firma Wiesinger Gesellschaft m.b.H.

Im Rahmen einer festlichen Feier im „Alten Depot“ in Mistelbach würdigte das Autohaus Wiesinger die langjährige Treue und das Engagement seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In seiner Doppelrolle als Firmenchef und Bezirkstellenobmann überreichte Gernot Wiesinger gemeinsam mit dem Gebietsleiter vom Generalimporteur Porsche Austria Ewald Poinstingl Dank- und Anerkennungsurkunden der WKNÖ:

Für 15 Jahre Betriebszugehörigkeit:

Patrick Anger (Serviceberater)

Daniel Leisser (KFZ Techniker)

Maria Machinek (Servicebüro)

Mireille Matz (Servicekraft im Gebäude)

Eva Pokorny (Servicekraft im Gebäude)

Für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit:

Michael Lazar (Markenleiter SEAT/Cupra

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit:

Brigitte Hauer (Finanzleiterin)

Rene Kastner (Werkstättenleiter)

Andrea Puntigam (Buchhalterin)

Nina Widi (Neu- und Gebrauchtwagendisponentin)

Für 35 Jahre Betriebszugehörigkeit:

Martin Boigner (Markenleiter VW)

Rainer Pristl (Teiledienstleiter)

Für 45 Jahre Betriebszugehörigkeit

Christian Matzka (Lackiertechniker)

Eine besondere Freude für alle Anwesenden war die Teilnahme der Firmengründer Ulrike Wiesinger und KommR Josef Wiesinger. Die beiden ließen es sich nicht nehmen, persönlich dabei zu sein und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ihren beeindruckenden Dienstjubiläen zu gratulieren.

Nähere Infos zum Unternehmen unter www.autowiesinger.at