Mitarbeiterehrung bei der Raiffeisenbank Langenlois
Langenlois
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Aktualisiert am 29.10.2026
Für ihre langjährige Firmentreue und ihr Engagement wurden verdiente Mitarbeiter:innen der Raiffeisenbank Langenlois geehrt. Die Geschäftsleitung, Betriebsratsvorsitzender Michael Mold sowie die Kolleg:innen gratulierten herzlich und dankten den Jubilaren für ihren wertvollen Einsatz für die Raiffeisenbank Langenlois.
Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann gratulierte mit Urkunden der Wirtschaftskammer.