Mitarbeiterehrung bei der Raiffeisenbank Langenlois

Für ihre langjährige Firmentreue und ihr Engagement wurden verdiente Mitarbeiter:innen der Raiffeisenbank Langenlois geehrt. Die Geschäftsleitung, Betriebsratsvorsitzender Michael Mold sowie die Kolleg:innen gratulierten herzlich und dankten den Jubilaren für ihren wertvollen Einsatz für die Raiffeisenbank Langenlois.

Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann gratulierte mit Urkunden der Wirtschaftskammer.