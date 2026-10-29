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© Raiffeisenbank Langenlois eGen

Mitarbeiterehrung bei der Raiffeisenbank Langenlois

Langenlois

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 29.10.2026

Für ihre langjährige Firmentreue und ihr Engagement wurden verdiente Mitarbeiter:innen der Raiffeisenbank Langenlois geehrt. Die Geschäftsleitung, Betriebsratsvorsitzender Michael Mold sowie die Kolleg:innen gratulierten herzlich und dankten den Jubilaren für ihren wertvollen Einsatz für die Raiffeisenbank Langenlois.

Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann gratulierte mit Urkunden der Wirtschaftskammer.

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© Raiffeisenbank Langenlois eGenV.l.: Direktor Andreas Knapp, Martin Schwarzinger (30 Jahre), WKNÖ-Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann, AKNÖ-Bezirksstellenleiterin Doris Schartner, Margarete Gruber (40 Jahre), Michael Rea (35 Jahre), Christoph Leidenfrost (25 Jahre), Michael Mold (Betriebsrat), Markus Klemmer (25 Jahre) und Direktor Adi Feichtinger