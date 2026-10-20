Mitarbeiterehrung bei Essity Austria
Pernitz
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Aktualisiert am 20.10.2026
Im festlichen Ambiente des Schlosses Schönau an der Triesting ehrte die Firma Essity erneut langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Betriebstreue und ihr Engagement.
Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter überbrachte die Glückwünsche der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Die Ehrung langjähriger Beschäftigter ist ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung und unterstreicht die Bedeutung engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den nachhaltigen Unternehmenserfolg