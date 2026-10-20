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© Essity

Mitarbeiterehrung bei Essity Austria

Pernitz

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 20.10.2026

Im festlichen Ambiente des Schlosses Schönau an der Triesting ehrte die Firma Essity erneut langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Betriebstreue und ihr Engagement.

Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter überbrachte die Glückwünsche der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Die Ehrung langjähriger Beschäftigter ist ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung und unterstreicht die Bedeutung engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den nachhaltigen Unternehmenserfolg

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© Essity V.l.: Vizepräsident Horst Pammer, Herbert Stefanek, Jürgen Pfenning, Geschäftsführer Andreas Greiner, Geschäftsführerin Cecilia Winkler, Spartengeschäftsführer Alexander Schrötter, WK Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter, Bürgermeister Andreas Knabel, AK Bezirksstellenleiter Gerald Pahr, Jürgen Kochansky