Mitarbeiterehrung bei Essity Austria

Im festlichen Ambiente des Schlosses Schönau an der Triesting ehrte die Firma Essity erneut langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Betriebstreue und ihr Engagement.

Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter überbrachte die Glückwünsche der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Die Ehrung langjähriger Beschäftigter ist ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung und unterstreicht die Bedeutung engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den nachhaltigen Unternehmenserfolg