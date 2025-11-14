Mitarbeiterehrung bei Gastronom Markus Bsteh in Wulzeshofen

WK-Bezirksstelleobmann Gernot Wiesinger und WK-Bezirkstellenleiter Klaus Kaweczka überreichten Frau Isabella Kuba, Köchin im Gasthaus Bsteh in Wulzeshofen, anlässlich der Mitarbeiterehrung eine Dank- und Anerkennungsurkunde der Wirtschaftskammer NÖ für 25-jährige Mitarbeit im Betrieb.

Beim Gasthaus Bsteh handelt es sich um einen Traditionsbetrieb, den es seit über 200 Jahren gibt. Es wird sehr viel Wert auf ein regionales, qualitätsvolles Angebot gelegt.

Nähere Infos zum Unternehmen unter www.bsteh.at