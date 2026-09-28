Mitarbeiterehrung bei Hair Design Christine

Bei Hair Design Christine in Wetzelsdorf stand kürzlich ein besonderer Anlass im Mittelpunkt: Chefin Christine Bernscherer durfte gleich zwei Mitarbeiterinnen für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit ehren. Sigrid Gahr und Michaela Wölfel, beide als Friseurinnen tätig, feiern jeweils ihr 20-jähriges Dienstjubiläum.

Seitens der Wirtschaftskammer Mistelbach gratulierte Bezirksstellenausschussmitglied Wilhelm Schreiber den Jubilarinnen herzlich und dankte ihnen für ihre langjährige Treue und ihren engagierten Einsatz.

Nähere Infos: https://hairdesign-christine.at