Mitarbeiterehrung bei Hans Drascher Gesellschaft m.b.H.

Bei der Hans Drascher Gesellschaft m.b.H. wurden kürzlich langjährige Mitarbeiter für ihre Treue, ihr Engagement und ihre wertvollen Leistungen im Unternehmen ausgezeichnet.

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Dachdeckermeister Martin Thron geehrt. Auszeichnungen für jeweils 30 Jahre engagierte Mitarbeit erhielten Dachdecker Wolfgang Pils sowie Zimmermeister Hans Jörg Willenpart. Bereits auf 35 Jahre im Unternehmen kann Dachdecker Helmut Solomka zurückblicken. Eine besondere Ehrung wurde zudem Bürokaufmann Klaus Lindorfer zuteil, der für beeindruckende 45 Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet wurde.

Die langjährigen Mitarbeiter haben mit ihrem Fachwissen, ihrer Verlässlichkeit und ihrem persönlichen Einsatz maßgeblich zum Erfolg und zur positiven Entwicklung des Unternehmens beigetragen. WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer überreichte den Geehrten Urkunden der Wirtschaftskammer und gratulierte in seiner Ansprache den Jubilaren herzlich und betonte die große Bedeutung langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Geschäftsführung und Belegschaft der Hans Drascher GesmbH schlossen sich den Glückwünschen an und dankten den Geehrten für ihre jahrzehntelange Verbundenheit sowie ihren wertvollen Beitrag zum Unternehmen.

Jubilare:

Martin Thron 25 Jahre

Wolfgang Pils 30 Jahre

Hans Jörg Willenpart 30 Jahre

Helmut Solomka 35 Jahre

Klaus Lindorfer 45 Jahre

© Christoph Stamminger 1. Reihe: Martin Steiner, Hans-Jörg Willenpart, Wolfgang Pils, Franz Kugelgruber, Klaus Lindorfer, Denise Heigl, Martin Trohn, Patrick Hofbauer, Bezirksstellenleiter AK Peter Reiter, Helmut Solomka

2. Reihe: Adrian Sollböck, Thomas Traxler, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, Julian Stern, Lukas Dörfler

